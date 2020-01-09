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Милованов ответил профсоюзам на критику нового проекта Трудового кодекса

Милованов ответил профсоюзам на критику нового проекта Трудового кодекса

Киев  •  УНН

 • 18274 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Глава министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов объяснил, почему заявления международных профсоюзов о новом законопроекте о труде не соответствуют действительности. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В последние дни есть несколько заявлений украинских и международных профсоюзов о новом законопроекте о труде. Мол он ограничивает права рабочих. Но эти заявления не имеют конкретики и не соответствуют действительности. Приведу один пример. Право рабочего расторгнуть трудовой договор. Сегодня трудовой кодекс позволяет работнику расторгнуть трудовой договор через письменное предупреждение за 2 недели. Также можно и с новым законом. Но теперь можно предупреждать не только письменно, но и электронными средствами связи", - написал Тимофей Милованов.

Он отметил, что, согласно новому законопроекту, средства связи нужно будет указать в трудовом договоре - это может быть электронная почта, или WhatsApp.

Кроме того, он отмечает, что в новом Трудовом кодексе в трудовом договоре будут указаны уважительные причины, по которым работник может уволиться раньше, чем через две недели. Ранее среди причин могли быть переезд, поступление в вуз, выход на пенсию или медицинское заключение о невозможности проживания в данной местности, и тому подобное.

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"Также, сегодня рабочий может в любое время расторгнуть трудовой договор если его условия не выполняются. Также можно и в новом законопроекте. Но теперь рабочий должен письменно предоставить причины, а работодатель заплатить компенсацию в 50 дневных зарплат. Конечно, если стороны не придут к соглашению о нарушении, то спор решается в суде. Важно здесь, что теперь рабочий защищен компенсацией", - написал Тимофей Милованов.

Он также добавил, что в новом законопроекте руководство предприятия также освободиться в двухнедельный срок, что позволит обсудить все детали и не уничтожить само предприятие.

"Таким образом, при детальном анализе мы видим, что права рабочих на самом деле усиливаются. Прежде всего, за счет большей гибкости и компенсации", - резюмировал Тимофей Милованов.

Министр отметил, что в СМИ пишут, что право руководителя расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе - это плохо. Однако, законопроект предусматривает двойную компенсацию за внезапное увольнение, чтобы работника можно было освободить в тот же день.

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"Что важно человеку которого увольняют? Чтобы он еще несколько месяцев ходил на работу? Или чтобы его быстрее отпустили на свободу и заплатили компенсацию за утраченную возможность работать. Я верю, что компенсация", - добавил Тимофей Милованов.

Также министр указал на то, что профсоюзы выступают против законопроекта по политическим причинам, а также из-за возможной потери власти. Многие из профсоюзов поддержали предыдущие законопроекты о труде, и потому не могут быстро изменить свои политические предпочтения.

"Конечно, это большие риски для профсоюзов и они будут бороться за сохранение и усиление своей власти. Это их полное право. Но эта борьба не имеет никакого отношения к законопроекту о труде и праве рабочих. Именно поэтому в заявлениях профсоюзов нет конкретики о новом законопроекте, а только общие фразы о проблемах и сужении прав. Когда мы начнем анализировать по существу, то окажется, что законопроект хорош. Он просто осовременивает трудовые отношения и создает больше возможностей для сотрудничества рабочих и работодателей", - написал Тимофей Милованов.

Напомним, международные профсоюзы раскритиковали украинский проект Трудового кодекса.

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