Метро Києва відновило роботу після падіння пасажира на колії

У Києві метро відновило роботу у звичайному режимі після падіння пасажира на колії, повідомили у суботу у КМДА, пише УНН.

Рух поїздів та робота станцій "червоної" лінії метрополітену поновлюється у звичайному режимі. Пасажира вилучили з колії та передали лікарям швидкої медичної допомоги - повідомили у КМДА.

Нагадаємо

Раніше сьогодні рух поїздів на "червоній" гілці метро у Києві було змінено через падіння пасажира на колії на станції "Дніпро". Станції "Дніпро", "Гідропарк" та "Лівобережна" тимчасово були зачинені на вхід.

