Людина впала на колії на "червоній" гілці метро Києва: роботу підземки змінено

У Києві на "червоній" гілці метро людина впала на колії, роботу підземки змінено, повідомили у КМДА у суботу, пише УНН.

"Червона" лінія метро: поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" та від станції "Лісова" до станції "Дарниця". Станції "Дніпро", "Гідропарк" та "Лівобережна" тимчасово зачинені на вхід через потрапляння на колії пасажира на станції "Дніпро" - повідомили у КМДА у соцмережах.

На місці, як вказано, уже працюють необхідні фахівці.

Про відновлення руху поїздів у звичайному режимі повідомлять додатково.

