Человек упал на рельсы на "красной" ветке метро Киева: работа подземки изменена
Киев • УНН
Движение поездов на красной ветке метро в Киеве изменено из-за падения пассажира на рельсы на станции "Днепр". Станции "Днепр", "Гидропарк" и "Левобережная" временно закрыты на вход.
В Киеве на "красной" ветке метро человек упал на рельсы, работа подземки изменена, сообщили в КГГА в субботу, пишет УНН.
"Красная" линия метро: поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница". Станции "Днепр", "Гидропарк" и "Левобережная" временно закрыты на вход из-за попадания на рельсы пассажира на станции "Днепр"
На месте, как указано, уже работают необходимые специалисты.
О возобновлении движения поездов в обычном режиме сообщат дополнительно.
