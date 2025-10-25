Человек упал на рельсы на "красной" ветке метро Киева: работа подземки изменена

В Киеве на "красной" ветке метро человек упал на рельсы, работа подземки изменена, сообщили в КГГА в субботу, пишет УНН.

"Красная" линия метро: поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница". Станции "Днепр", "Гидропарк" и "Левобережная" временно закрыты на вход из-за попадания на рельсы пассажира на станции "Днепр" - сообщили в КГГА в соцсетях.

На месте, как указано, уже работают необходимые специалисты.

О возобновлении движения поездов в обычном режиме сообщат дополнительно.

