Метро Киева возобновило работу после падения пассажира на рельсы

В Киеве метро возобновило работу в обычном режиме после падения пассажира на рельсы, сообщили в субботу в КГГА, пишет УНН.

Движение поездов и работа станций "красной" линии метрополитена возобновляется в обычном режиме. Пассажира извлекли с путей и передали врачам скорой медицинской помощи - сообщили в КГГА.

Напомним

Ранее сегодня движение поездов на "красной" ветке метро в Киеве было изменено из-за падения пассажира на рельсы на станции "Днепр". Станции "Днепр", "Гидропарк" и "Левобережная" временно были закрыты на вход.

