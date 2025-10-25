Метро Киева возобновило работу после падения пассажира на рельсы
Киев • УНН
Движение поездов и работа станций «красной» линии метрополитена в Киеве возобновлены в обычном режиме. Пассажира извлекли с рельсов и передали врачам скорой помощи.
В Киеве метро возобновило работу в обычном режиме после падения пассажира на рельсы, сообщили в субботу в КГГА, пишет УНН.
Движение поездов и работа станций "красной" линии метрополитена возобновляется в обычном режиме. Пассажира извлекли с путей и передали врачам скорой медицинской помощи
Напомним
Ранее сегодня движение поездов на "красной" ветке метро в Киеве было изменено из-за падения пассажира на рельсы на станции "Днепр". Станции "Днепр", "Гидропарк" и "Левобережная" временно были закрыты на вход.
