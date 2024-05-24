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Мета ЗСУ - широке впровадження штучного інтелекту

Мета ЗСУ - широке впровадження штучного інтелекту

Київ • УНН

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Збройні сили України мають на меті широко впроваджувати штучний інтелект, включаючи БПЛА, роботизовані системи та засоби радіоелектронної боротьби, щоб досягти технологічного домінування на полі бою та компенсувати чисельну перевагу противника.

Збройні Сили України ставлять за мету широке впровадження штучного інтелекту. Про це заявив заступник Головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Лебеденко під час брифінгу, передає УНН з посиланням на Генштаб.

Один з основних напрямків роботи Генерального штабу - інноваційна діяльність. Розгорнута масштабна діяльність. І це не просто слова, а факти, доведені дією та результатом,

- підкреслив полковник Лебеденко.

Деталі

За його словами, в складі ЗСУ створені відповідні частини, підрозділи, органи управління, мета яких - технологічне домінування на полі бою, компенсувавши чисельну перевагу противника.

Щодо Командування безпілотних систем. Задача військового управління - забезпечити армію засобами БПЛА, створити передумови, щоб вітчизняні виробники мали здорову конкуренцію, підготувати операторів дронів. В основі Командування безпілотних систем - БпЛА, наземні роботизовані комплекси, нові засоби радіоелектронної боротьби, нові засоби управління. Все, щоб оперативно відповідати викликам часу,

- розповів Лебеденко.

За його словами, сьогодні українське військо широко працює з вітчизняними виробниками, з країнами-партнерами, які надають необхідні технології.

Ми працюємо над тим, щоб продукти нашого партнерства стали більш масовими, щоб був новий рівень якості. Наша мета - використання штучного інтелекту на полі бою,

- зазначив полковник Лебеденко.

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Доповнення

CNN з посиланням на джерела повідомляло, що під час атаки на російські енергетичні об'єкти Україна почала використовувати дрони зі штучним інтелектом, що допомагає обійти системи ППО та РЕБ.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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