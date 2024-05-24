Цель ВСУ - широкое внедрение искусственного интеллекта

Вооруженные Силы Украины ставят целью широкое внедрение искусственного интеллекта. Об этом заявил заместитель Главнокомандующего ВСУ полковник Андрей Лебеденко во время брифинга, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Одно из основных направлений работы Генерального штаба - инновационная деятельность. Развернута масштабная деятельность. И это не просто слова, а факты, доказанные действием и результатом, - подчеркнул полковник Лебеденко.

Детали

По его словам, в составе ВСУ созданы соответствующие части, подразделения, органы управления, цель которых - технологическое доминирование на поле боя, компенсировав численное преимущество противника.

Относительно Командования беспилотных систем. Задача военного управления - обеспечить армию средствами БПЛА, создать предпосылки, чтобы отечественные производители имели здоровую конкуренцию, подготовить операторов дронов. В основе Командования беспилотных систем - БПЛА, наземные роботизированные комплексы, новые средства радиоэлектронной борьбы, новые средства управления. Все, чтобы оперативно отвечать вызовам времени, - рассказал Лебеденко.

По его словам, сегодня украинское войско широко работает с отечественными производителями, со странами-партнерами, которые предоставляют необходимые технологии.

Мы работаем над тем, чтобы продукты нашего партнерства стали более массовыми, чтобы был новый уровень качества. Наша цель - использование искусственного интеллекта на поле боя, - отметил полковник Лебеденко.

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Дополнение

CNN со ссылкой на источники сообщало, что во время атаки на российские энергетические объекты Украина начала использовать дроны с искусственным интеллектом, что помогает обойти системы ПВО и РЭБ.