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Меркель: наша задача - збереження за Україною статусу партнера щодо транзиту газу

Меркель: наша задача - збереження за Україною статусу партнера щодо транзиту газу

Київ • УНН

 • 30247 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Уряд Німеччини підтримує проект “Північний потік-2”, але при цьому бачить своє завдання в збереженні транзиту газу через Україну. Про це заявила канцлерка ФРН Ангела Меркель в суботу на прес-конференції у Варшаві з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравєцкім, пише УНН.

Цитата

“Ми насправді обговорили також енергетичні відносини, питання, пов’язані з „Північним потоком-2“. Я ще раз дала ясно зрозуміти, що нашим завданням є збереження за Україною статусу партнера по транзиту (газу)”, — сказала вона.

Деталі

“На це націлена наша домовленість з США”, — додала Меркель. “Ми сказали, що підтримуємо “Північний потік-2”, — підкреслила канцлер.

За словами канцлерки, Берлін і Вашингтон виходять з того, що і після закінчення терміну дії нинішнього договору між Москвою і Києвом в 2024 році Україна залишиться транзитером російського газу. “Ця тема буде, безумовно, і надалі на порядку денному”, — підкреслила Меркель, зазначивши, що “майбутній уряд ФРН зобов’язаний” забезпечити збереження транзиту.

Канцлерка повідомила, що Берлін має намір подолати розбіжності між Німеччиною і Польщею з питання “Північного потоку-2”. “Це наша мета”, — підкреслила вона. “Ми також домовилися з США про те, що будемо прагнути заздалегідь мати зобов’язання Росії щодо того, щоб транзит газу через Україну був гарантований після 2024 року. У нас є спеціальний уповноважений з цього питання”, — вказала Меркель.

Контекст

Візит до Польщі стане, очевидно, останнім відвідуванням цієї країни для Меркель на посту глави уряду ФРН. 26 вересня в Німеччині пройдуть парламентські вибори, за підсумками яких буде сформовано уряд з новим канцлером на чолі. Меркель свою кандидатуру в черговий раз висувати не стала і має намір після закінчення терміну повноважень піти з політики. Він закінчується з першим засіданням нового складу Бундестагу, проте Меркель буде залишатися в. о. канцлера до формування нового кабміну.

У минулу п’ятницю “Газпром” повідомив, що будівництво “Північного потоку-2” було повністю завершено вранці 10 вересня. Як очікується, далі будуть проведені пусконалагоджувальні роботи.

“Північний потік-2” складається з двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м в рік, які пролягають від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Роботи на “Північному потоці-2” були припинені в грудні 2019 року, після того, як швейцарська компанія Allseas відмовилася від прокладання труб через загрозу санкцій США. З грудня 2020 року будівництво було відновлено. “Газпром” повідомляв, що по газопроводу “Північний потік-2” в поточному році може бути поставлено 5,6 млрд куб. м газу.

Українські Національні Новини

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