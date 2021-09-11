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Меркель: наша задача - сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту газа

Меркель: наша задача - сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту газа

Киев  •  УНН

 • 30237 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Правительство Германии поддерживает проект “Северный поток-2”, но при этом видит свою задачу в сохранении транзита газа через Украину. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу на пресс-конференции в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, пишет УНН.

Цитата

“Мы в действительности обсудили также энергетические отношения, вопросы, связанные с „Северным потоком-2“. Я еще раз дала ясно понять, что нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту (газа)”, — сказала она.

Детали

“На это нацелена наша договоренность с США”, — добавила Меркель. “Мы сказали, что поддерживаем “Северный поток-2”, — подчеркнула канцлер.

По словам канцлера, Берлин и Вашингтон исходят из того, что и по истечении срока действия нынешнего договора между Москвой и Киевом в 2024 году Украина останется транзитером российского газа. “Эта тема будет, безусловно, и впредь на повестке дня”, — подчеркнула Меркель, отметив, что “будущее правительство ФРГ обязано” обеспечить сохранение транзита.

Канцлер сообщила, что Берлин намерен преодолеть разногласия между Германией и Польшей по вопросу “Северного потока-2”. “Это наша цель”, — подчеркнула она. “Мы также договорились с США о том, что будем стремиться заранее иметь обязательства России касательно того, чтобы транзит газа через Украину был гарантирован после 2024 года. У нас есть специальный уполномоченный по этому вопросу”, — указала Меркель.

Контекст

Визит в Польшу станет, очевидно, последним посещением этой страны для Меркель на посту главы правительства ФРГ. 26 сентября в Германии пройдут парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано правительство с новым канцлером во главе. Меркель свою кандидатуру в очередной раз выдвигать не стала и намерена по истечении срока полномочий уйти из политики. Он заканчивается с первым заседанием нового состава Бундестага, однако Меркель будет оставаться и. о. канцлера до формирования нового кабмина.

В минувшую пятницу “Газпром” сообщил, что строительство “Северного потока-2” было полностью завершено утром 10 сентября. Как ожидается, далее будут проведены пусконаладочные работы.

“Северный поток-2” состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Работы на “Северном потоке-2” были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство было возобновлено. “Газпром” сообщал, что по газопроводу “Северный поток-2” в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

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