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Меркель і Джонсон обговорили стратегію щодо Афганістану

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Міжнародній спільноті необхідно докласти спільних зусиль для запобігання гуманітарній кризі в Афганістані. Таку думку висловили канцлер Німеччини Ангела Меркель та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час телефонного обговорення ситуації в Ісламській Республіці в суботу, 28 серпня. Крім того, глави урядів ФРН і Сполученого Королівства домовилися разом з країнами "групи семи" продовжувати роботу по реалізації плану взаємодії "з будь-яким новим урядом Афганістану", передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

В той же день, 28 серпня, Меркель обговорила ситуацію в Ісламській Республіці з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Політики висловили єдину думку про те, що евакуація власних громадян, афганців, які співпрацювали із західними військовими, а також людей, що потребують захисту, повинні залишатися такими ж пріоритетами, як і гуманітарна допомога населенню Афганістану і біженцям, повідомив за підсумками цієї розмови офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

Операції Німеччини і Великобританії по евакуації з Афганістану

Німеччина завершила операцію з евакуації з Афганістану 27 серпня. У свою чергу Велика Британія продовжила власну місію з вивезення мирного населення до 28 серпня. За даними британського уряду, з 13 серпня військовослужбовцям королівства вдалося евакуювати з Кабула близько 15 тис. чоловік.

Посол Великої Британії в Афганістані декількома годинами раніше заявив, що Сполучене Королівство продовжить робити все можливе, щоб надати допомогу тим афганцям, які не змогли своєчасно покинути країну.

Зі свого боку, Берлін повідомляє, що з 16 по 26 серпня силами бундесверу з Афганістану були евакуйовані 5300 осіб.

Нагадаємо

У МЗС Великої Британії повідомили, що країна введе санкції проти радикального руху “Талібан”, якщо бойовики не дозволять після 31 серпня покинути країну всім афганцям, які не бажають жити під їх владою.

Встановлення влади “Талібану”

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуювали або евакуюють своїх громадян і співробітників. “Талібан” визначив крайній термін для цього — до 31 серпня.

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