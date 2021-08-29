Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуювали або евакуюють своїх громадян і співробітників. “Талібан” визначив крайній термін для цього — до 31 серпня.
Лондон введе санкції проти талібів, якщо вони не дадуть покинути Кабул всім бажаючим
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Велика Британія введе санкції проти радикального руху "Талібан", якщо бойовики не дозволять після 31 серпня покинути країну всім афганцям, які не бажають жити під їх владою. Про це йдеться в статті міністра закордонних справ Сполученого Королівства Домініка Раабе, опублікованій в неділю в газеті The Sunday Telegraph, передає УНН.
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За його словами, Лондон готовий застосувати фінансові санкції в тому випадку, якщо таліби не забезпечать “безпечне пересування” для тих, хто хоче виїхати з Афганістану після 31 серпня, коли західні країни завершать операцію з евакуації з Кабула своїх громадян і допомагали їм місцевих жителів.
Рааб також заявив, що Велика Британія буде “використовувати всі наявні в її розпорядженні засоби” і готова в даному питанні співпрацювати з Росією і Китаєм. При цьому, як зазначив глава британського МЗС, Сполучене Королівство залишає за собою право застосувати обмежувальні заходи проти талібів як в односторонньому порядку, так і в рамках механізмів ООН.
Контекст
Велика Британія завершила вивезення з Кабула своїх підданих та афганців 28 серпня. Всього за останні два тижні Лондон евакуював з Афганістану близько 15 тис. цивільних осіб, включаючи афганців, і 1 тис. військовослужбовців королівських Збройних сил. Прем’єр-міністр Борис Джонсон в суботу назвав героїчними зусилля британських військ в ході операції по евакуації і подякував за службу всіх підданих королівства, які несли службу в Афганістані.
Встановлення влади “Талібану”