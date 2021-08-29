Лондон введе санкції проти талібів, якщо вони не дадуть покинути Кабул всім бажаючим

Цитата

За його словами, Лондон готовий застосувати фінансові санкції в тому випадку, якщо таліби не забезпечать “безпечне пересування” для тих, хто хоче виїхати з Афганістану після 31 серпня, коли західні країни завершать операцію з евакуації з Кабула своїх громадян і допомагали їм місцевих жителів.

Рааб також заявив, що Велика Британія буде “використовувати всі наявні в її розпорядженні засоби” і готова в даному питанні співпрацювати з Росією і Китаєм. При цьому, як зазначив глава британського МЗС, Сполучене Королівство залишає за собою право застосувати обмежувальні заходи проти талібів як в односторонньому порядку, так і в рамках механізмів ООН.

Контекст

Велика Британія завершила вивезення з Кабула своїх підданих та афганців 28 серпня. Всього за останні два тижні Лондон евакуював з Афганістану близько 15 тис. цивільних осіб, включаючи афганців, і 1 тис. військовослужбовців королівських Збройних сил. Прем’єр-міністр Борис Джонсон в суботу назвав героїчними зусилля британських військ в ході операції по евакуації і подякував за службу всіх підданих королівства, які несли службу в Афганістані.

Встановлення влади “Талібану”