Меркель и Джонсон обсудили стратегию по Афганистану

Детали
В тот же день, 28 августа, Меркель обсудила ситуацию в Исламской Республике с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Политики выразили единое мнение о том, что эвакуация собственных граждан, афганцев, сотрудничавших с западными военными, а также людей, нуждающихся в защите, должны оставаться такими же приоритетами, как и гуманитарная помощь населению Афганистана и беженцам, сообщил по итогам этого разговора официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Операции Германии и Великобритании по эвакуации из Афганистана
Германия завершила операцию по эвакуации из Афганистана 27 августа. В свою очередь Великобритания продолжила свою миссию по вывозу мирного населения до 28 августа. По данным британского правительства, с 13 августа военнослужащим королевства удалось эвакуировать из Кабула около 15 тыс. человек.
Посол Великобритании в Афганистане несколькими часами ранее заявил, что Соединенное Королевство продолжит делать все возможное, чтобы оказать помощь афганцам, которые не смогли своевременно покинуть страну.
Со своей стороны, Берлин сообщает, что с 16 по 26 августа силами бундесвера из Афганистана были эвакуированы 5300 человек.
Напомним
В МИД Великобритании сообщили, что страна введет санкции против радикального движения “Талибан”, если боевики не позволят после 31 августа покинуть страну всем афганцам, которые не желают жить под их властью.
Установление власти “Талибана”
Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуировали или эвакуируют своих граждан и сотрудников. “Талибан” определил крайний срок для этого — до 31 августа.