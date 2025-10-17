Мені дуже до вподоби: Трамп оцінив піджак Зеленського
Київ • УНН
Трамп на зустрічі із Зеленським поділився враженням щодо стилю одягу лідера України.
Дональд Трамп під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським заявив, що український лідер має чудовий піджак, зазначивши, що він йому до вподоби, передає УНН.
Деталі
Я думаю, що ви чудовий маєте піджак. Сподіваюся, що всі помітили. Такий модний. Мені дуже до вподоби. Чудовий піджак
Доповнення
На попередній зустрічі Трампа та Зеленського у серпні, репортер крикнув: "Ви виглядаєте чудово в цьому костюмі!", на що Трамп відповів: "Я сказав те саме!"