Мне очень нравится: Трамп оценил пиджак Зеленского
Киев • УНН
Трамп на встрече с Зеленским поделился впечатлением о стиле одежды лидера Украины.
Дональд Трамп во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что у украинского лидера отличный пиджак, отметив, что он ему нравится, передает УНН.
Детали
Я думаю, что у вас отличный пиджак. Надеюсь, что все заметили. Такой модный. Мне очень нравится. Отличный пиджак
Дополнение
На предыдущей встрече Трампа и Зеленского в августе, репортер крикнул: "Вы выглядите отлично в этом костюме!", на что Трамп ответил: "Я сказал то же самое!"