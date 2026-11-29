Мексика направила США ноту протесту через відкриття анонімної телефонної лінії для збору інформації про мексиканських злочинців та корумпованих посадовців. Про це заявила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум, повідомляє ABC News, пише УНН.

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Шейнбаум розцінила ініціативу Вашингтона як втручання у внутрішні справи країни.

Ми абсолютно чітко дали зрозуміти, що наші відносини зі Сполученими Штатами будуються на координації, а не на підпорядкуванні – наголосила президентка.

Минулого тижня очільник Управління з боротьби з наркотиками США (DEA) Террі Коул оголосив про відкриття анонімної телефонної лінії для збору інформації про наркокартелі, їхніх спільників та корумпованих чиновників у мексиканському штаті Сіналоа. Аналогічну ініціативу планують запустити у штаті Халіско.

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Шейнбаум наголосила, що Вашингтон має зосередитися на протидії наркоторгівлі та споживанню наркотиків усередині США. Водночас Мексика продовжить боротьбу з картелями та припинення постачання наркотиків на американський ринок.

Дипломатична суперечка виникла невдовзі після затримання в Мексиці за сприяння США наркобарона, відомого як "Ель Чапо Ісідро".

Вашингтон запросив його екстрадицію, однак генеральна прокурорка Мексики Ернестіна Годой заявила, що наркобарона судитимуть на території її країни.

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