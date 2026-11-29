Мексика направила США ноту протеста в связи с открытием анонимной телефонной линии для сбора информации о мексиканских преступниках и коррумпированных чиновниках. Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, сообщает ABC News, пишет УНН.

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Шейнбаум расценила инициативу Вашингтона как вмешательство во внутренние дела страны.

Мы совершенно четко дали понять, что наши отношения с Соединенными Штатами строятся на координации, а не на подчинении – подчеркнула президент.

На прошлой неделе глава Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) Терри Коул объявил об открытии анонимной телефонной линии для сбора информации о наркокартелях, их сообщниках и коррумпированных чиновниках в мексиканском штате Синалоа. Аналогичную инициативу планируют запустить в штате Халиско.

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Шейнбаум подчеркнула, что Вашингтону следует сосредоточиться на противодействии торговле наркотиками и их употреблению внутри США. В то же время Мексика продолжит борьбу с картелями и прекращение поставок наркотиков на американский рынок.

Дипломатический спор возник вскоре после задержания в Мексике при содействии США наркобарона, известного как "Эль Чапо Исидро".

Вашингтон запросил его экстрадицию, однако генеральный прокурор Мексики Эрнестина Годой заявила, что наркобарона будут судить на территории ее страны.

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