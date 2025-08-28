$41.320.08
Мексика підвищить мита на імпорт з Китаю після вимог США

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Мексиканський уряд планує підвищити мита на китайський імпорт, щоб захистити національний бізнес і виконати вимогу президента США Дональда Трампа. Це стосуватиметься імпорту автомобілів, текстилю та пластику, а також може торкнутися інших азіатських країн.

Мексика підвищить мита на імпорт з Китаю після вимог США

Мексиканський уряд планує підвищити мита на китайський імпорт, що має на меті "захистити" національний бізнес від дешевих товарів і виконати вимогу президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Збільшення мит, які очікуються на імпорт автомобілів, текстилю та пластику, має убезпечити місцевих виробників від субсидованої китайської конкуренції, повідомили троє обізнаних джерел. За їхніми словами, підвищення мит може торкнутися й інших азіатських країн

- пише видання.

Зазначається, що хоча план потребує схвалення парламенту, партія президента Клаудії Шейнбаумта та її союзники мають дві третини голосів в обох палатах, тож серйозних змін з боку законодавців не очікується.

Доповнення

Адміністрація Трампа ще з початку року закликала мексиканських чиновників підвищити мита на китайський імпорт за прикладом США.

Після цього в Мексиці навіть заговорили про концепцію "Фортеці Північна Америка" - обмеження поставок із Китаю за одночасного посилення торговельних і виробничих зв'язків між США, Мексикою та Канадою. Міністр фінансів США Скотт Бессент висловив підтримку цій ідеї.

Країни також готуються до перегляду угоди про вільну торгівлю, укладеної під час першого терміну Трампа, вже до середини наступного року.

Тиск Вашингтона спрямований на зменшення потоку дешевих китайських товарів у країну, частина яких, за словами Трампа, зрештою потрапляє на ринок США.

Минулого місяця Трамп тимчасово відтермінував введення нових мит після телефонної розмови з Шейнбаум, давши більше часу для торговельних переговорів.

Водночас Мексика і США наближаються до укладення угоди щодо боротьби з наркоторгівлею та насильством.

Ольга Розгон

Новини Світу
Bloomberg
Мексика
Дональд Трамп
Канада
Китай
Сполучені Штати Америки