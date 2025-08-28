Мексика повысит пошлины на импорт из Китая после требований США

Мексиканское правительство планирует повысить пошлины на китайский импорт, что имеет целью "защитить" национальный бизнес от дешевых товаров и выполнить требование президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Увеличение пошлин, которые ожидаются на импорт автомобилей, текстиля и пластика, должно обезопасить местных производителей от субсидированной китайской конкуренции, сообщили три осведомленных источника. По их словам, повышение пошлин может коснуться и других азиатских стран - пишет издание.

Отмечается, что хотя план требует одобрения парламента, партия президента Клаудии Шейнбаум и ее союзники имеют две трети голосов в обеих палатах, поэтому серьезных изменений со стороны законодателей не ожидается.

Дополнение

Администрация Трампа еще с начала года призывала мексиканских чиновников повысить пошлины на китайский импорт по примеру США.

После этого в Мексике даже заговорили о концепции "Крепости Северная Америка" - ограничении поставок из Китая при одновременном усилении торговых и производственных связей между США, Мексикой и Канадой. Министр финансов США Скотт Бессент выразил поддержку этой идее.

Страны также готовятся к пересмотру соглашения о свободной торговле, заключенного во время первого срока Трампа, уже к середине следующего года.

Давление Вашингтона направлено на уменьшение потока дешевых китайских товаров в страну, часть которых, по словам Трампа, в конечном итоге попадает на рынок США.

В прошлом месяце Трамп временно отсрочил введение новых пошлин после телефонного разговора с Шейнбаум, дав больше времени для торговых переговоров.

В то же время Мексика и США приближаются к заключению соглашения по борьбе с наркоторговлей и насилием.

