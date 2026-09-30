McDonald's скоротив меню по всій Україні після дронової атаки рф
Київ • УНН
Через пошкодження складу логістичного партнера ресторани МакДональдз в Україні тимчасово працюють зі скороченим меню. Актуальний перелік страв доступний у застосунку та ресторанах.
McDonald's в Україні тимчасово скоротив меню через дронову атаку рф на логістичного партнера американської компанії. Про це ідеться у заяві McDonald's від 30 вересня, пише УНН.
Через пошкодження складу нашого логістичного партнера внаслідок нещодавньої дронової атаки ми тимчасово переходимо на скорочене меню в усіх ресторанах МакДональдз в Україні
Яких страв торкнеться
"Перевірити, які страви наразі доступні у вашому ресторані, можна в застосунку МакДональдз, застосунках наших партнерів із доставки або безпосередньо в ресторані", - ідеться у повідомленні.
У компанії наголосили, що її команди "роблять усе можливе, щоб і надалі щодня пропонувати вам ваші улюблені страви".
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