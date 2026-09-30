McDonald's сократил меню по всей Украине после дроновой атаки рф
Киев • УНН
Из-за повреждения склада логистического партнёра рестораны «МакДоналдс» в Украине временно работают с сокращённым меню. Актуальный перечень блюд доступен в приложении и ресторанах.
McDonald's в Украине временно сократил меню из-за атаки российских дронов на логистического партнёра американской компании. Об этом говорится в заявлении McDonald's от 30 сентября, пишет УНН.
Из-за повреждения склада нашего логистического партнёра в результате недавней атаки дронов мы временно переходим на сокращённое меню во всех ресторанах МакДональдз в Украине
Каких блюд это коснётся
"Проверить, какие блюда сейчас доступны в вашем ресторане, можно в приложении МакДональдз, приложениях наших партнёров по доставке или непосредственно в ресторане", - говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что её команды "делают всё возможное, чтобы и впредь каждый день предлагать вам ваши любимые блюда".
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