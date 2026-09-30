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McDonald's сократил меню по всей Украине после дроновой атаки рф

Киев • УНН

 • 1806 просмотра

Из-за повреждения склада логистического партнёра рестораны «МакДоналдс» в Украине временно работают с сокращённым меню. Актуальный перечень блюд доступен в приложении и ресторанах.

McDonald's сократил меню по всей Украине после дроновой атаки рф

McDonald's в Украине временно сократил меню из-за атаки российских дронов на логистического партнёра американской компании. Об этом говорится в заявлении McDonald's от 30 сентября, пишет УНН.

Из-за повреждения склада нашего логистического партнёра в результате недавней атаки дронов мы временно переходим на сокращённое меню во всех ресторанах МакДональдз в Украине

- сообщили в компании в соцсетях.

Каких блюд это коснётся

"Проверить, какие блюда сейчас доступны в вашем ресторане, можно в приложении МакДональдз, приложениях наших партнёров по доставке или непосредственно в ресторане", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что её команды "делают всё возможное, чтобы и впредь каждый день предлагать вам ваши любимые блюда".

Дроны атаковали дважды, склад с продуктами сгорел полностью: McDonald’s сообщил о ситуации после ударов рф25.09.26, 22:40 • 5255 просмотров

Юлия Шрамко

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