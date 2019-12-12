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Майно всіх фігурантів справи вбивства Шеремета арештують - Геращенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Слідчі зроблять всі необхідні дії для арешту майна всіх фігурантів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.

“Зараз слідчими будуть зроблені всі необхідні дії, передбачені кримінально-процесуальним кодексом, для арешту майна всіх фігурантів (у справі про вбивство Павла Шеремета — ред.), для того, щоб після рішення суду, якщо буде потреба в задоволенні цивільних позовів, компенсації жертвам — то це майно буде продаватись і будуть виплачувати кошти потерпілим особам або їх родинам”, — сказав Антон Геращенко.

Нагадаємо, у поліції назвали імена підозрюваних у вбивстві Шеремета.

Також у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.

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Як повідомлялося, Національна поліція України затримала та оголошує підозру затриманим у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета влітку 2016 року.

Нагадаємо, музикант Андрій Riffmaster Антоненко заявив, що його обвинувачують у вбивстві Павла Шеремета.

Окрім того, з’явилась інформація ще про двох затриманих у справі вбивства Шеремета.

Також, раніше у поліції назвали основні версії вбивства Шеремета.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року біля 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

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