Майно всіх фігурантів справи вбивства Шеремета арештують - Геращенко

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Слідчі зроблять всі необхідні дії для арешту майна всіх фігурантів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.