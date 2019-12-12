У поліції назвали імена підозрюваних у вбивстві Шеремета
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Перший заступник Голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції Нацполіції Євген Коваль назвав імена п’яти підозрюваних у вбивстві журналіста павла Шеремета. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Проведеними слідчо-розшуковими заходами і подальшим документуванням членів групи вдається чітко відокремити тих осіб, які об’єктивно підозрюються нами у виконанні Павла Шеремета. Це Яна Дугарь, Юлія Кузьменко, (музикант Андрій Riffmaster Антоненко — ред.) Антоненко і подружжя (Владислав та Інна — ред.) Грищенків”, — сказав Коваль.
Він також повідомив, що слідством бло надано на експертизу до Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз міністерства юстиції України відео зразки з відеокамер поблизу вибуху автомобіля Шеремета та відео, де зафіксовані підозрювані особи.
Як повідомлялося, Національна поліція України затримала та оголошує підозру затриманим у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета влітку 2016 року.
Нагадаємо, музикант Андрій Riffmaster Антоненко заявив, що його обвинувачують у вбивстві Павла Шеремета.
Окрім того, з’явилась інформація ще про двох затриманих у справі вбивства Шеремета.
Також, раніше у поліції назвали основні версії вбивства Шеремета.
Нагадаємо, 20 липня 2016 року біля 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.