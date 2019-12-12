Підозрюваним у справі вбивства Шеремета оголосять підозру - Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Національна поліція України затримала та оголошує підозру затриманим у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета влітку 2016 року, пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
“Щойно Нацполіція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства Павла Шеремета. Це підсумок дуже складної та наполегливої роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи! Дякую за службу!”, — повідомив Аваков у соціальній мережі.
Міністр також додав, що: “У справі про вбивство Павла Шеремета тривають активні слідчі дії, суд незабаром обере підозрюваним запобіжні заходи. Але, враховуючи суспільне значення цієї справи, ми проведемо терміновий брифінг, надамо всю можливу інформацію про хід розслідування”.
Нагадаємо, 20 липня 2016 року біля 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.