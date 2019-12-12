Подозреваемым по делу убийства Шеремета объявят подозрение - Аваков

“Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу!”, — сообщил Аваков в социальной сети.

Министр также добавил, что: “В деле об убийстве Павла Шеремета идут активные следственные действия, суд вскоре выберет подозреваемым меры пресечения. Но, учитывая общественное значение этого дела, мы проведем срочный брифинг, предоставим всю возможную информацию о ходе расследования”.

Напомним, 20 июля 2016 у 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.