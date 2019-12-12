Музикант Андрій Riffmaster Антоненко заявив, що його обвинувачують у вбивстві Павла Шеремета
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Український музикант Андрій Антоненко, відомий як засновник гурту Riffmaster, заявив, що йому висунули обвинувачення в межах розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Мені пред’являють вбивство Шеремета. Прям зараз. У моєму дворі. Буде обшук. Хелп!" - написав Антоненко.
Слід додати, що окрім музичної кар'єри він брав участь у військових діях і є сержантом Сил спецоперацій.
Також про це повідомив лідер С14 Євген Карась.
"Зараз. Київ. Старовокзальна 7-в. Обшук і затримання у дворі музиканта, ветерана спецназа Андрія Антоненко, відомого під псевдо "Ріффмастер". Антоненко - автор відомого хіта про спецназ "Тихо прийшов, тихо пішов". Ще вчора шили убивство Шеремета десантнику "Бучі". "Буча" проходив перед тим по іншій справі про замах на убивство бандита в ході якихось кримінальних розбірок. Тепер поліція знайшла убивцю в Ріффмастері. Хто поруч - варто би підтягнутися. Принаймні забезпечити, аби все дійсно було по закону", - написав Карась.
Також з’явилося повідомлення, що у цій же справі затримано Юлію Кузьменко, яка є лікарем та волонтером.
Як повідомлялося, Національна поліція України затримала та оголошує підозру затриманим у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета влітку 2016 року.
Також раніше у поліції назвали основні версії вбивства Шеремета.
Нагадаємо, 20 липня 2016 року біля 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.