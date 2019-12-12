Музикант Андрій Riffmaster Антоненко заявив, що його обвинувачують у вбивстві Павла Шеремета

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Український музикант Андрій Антоненко, відомий як засновник гурту Riffmaster, заявив, що йому висунули обвинувачення в межах розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.