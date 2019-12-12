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З'явилась інформація ще про двох затриманих у справі вбивства Шеремета

З'явилась інформація ще про двох затриманих у справі вбивства Шеремета

Київ • УНН

 • 17944 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. З'явилась інформація ще про двох затриманих у справі вбивства Павла Шеремета. Йдеться про Петра Кияна та Яну Дугарь. Відповідна інформація з'явилась на його сторінці у Facebook, передає УНН.

На сторінці Кияна є кілька дописів про затримання у справі вбивства Павла Шеремета. Серед тих, кого уже затримано згадується також ім'я Петра Кияна та Яни Дугарь.

Нагадаємо, український музикант Андрій Антоненко, відомий як засновник гурту Riffmaster, заявив, що йому висунули обвинувачення в межах розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. 

Слід додати, що окрім музичної кар'єри він брав участь у військових діях і є сержантом Сил спецоперацій.

Також про це повідомив лідер С14 Євген Карась.

Також з’явилося повідомлення, що у цій же справі затримано Юлію Кузьменко, яка є лікарем та волонтером.

Як повідомлялося, Національна поліція України затримала та оголошує підозру затриманим у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета влітку 2016 року.

Також раніше у поліції назвали основні версії вбивства Шеремета.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року біля 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

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