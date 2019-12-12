Зеленський закликав МВС і ГПУ знайти замовника вбивства Шеремета
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Нацполіції, МВС та Генпрокуратурі, а також особисто їх очільникам Арсену Авакову та Руслану Рябошапці за проведену роботу в розслідуванні вбивства Павла Шеремета, а також закликав знайти замовника цього злочину. Про це він сказав на брифінгу щодо вбивства журналіста, передає кореспондент УНН.
“У нас декілька місяців назад була зустріч, і я сказав відверто, що для нашої команди, і, я впевнений, для всіх це — щось особливе, одна з пріоритетних кримінальних справ, яку хочеться розкрити. Я хочу подякувати сьогодні всім, пане міністр (Арсен Аваков — ред.), подякувати особисто вам (національній поліції — ред.), всім слідчим і прокурорам, пану Генеральному прокурору (Руслану Рябошапці — ред.) за дуже потужну роботу”, — сказав Зеленський.
Він наголосив, що імовірні вбивці сьогодні були затримані.
“Упевнений, і ви це все самі бачили, багато відповідей сьогодні ми з вами слава богу отримали. Але ще є питання хто замовник. Я впевнений, на це питання обов’язково знайдеться відповідь наступного разу. Я дуже хочу вірити, що це буде вже третя, остання зустріч з приводу цієї справи”, — наголосив Президент.
Зеленський ще раз наголосив, що “для нас це дуже пріоритетна справа”.
“На жаль, у нашій країні таких справ ще дуже багато, але я впевнений, що співпраця правоохоронних органів, яка є, вона обов’язково знайде висновки”, — додав він.
Раніше у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.
Як повідомлялося, Національна поліція України затримала та оголошує підозру затриманим у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета влітку 2016 року.
Нагадаємо, музикант Андрій Riffmaster Антоненко заявив, що його обвинувачують у вбивстві Павла Шеремета.
Окрім того, з’явилась інформація ще про двох затриманих у справі вбивства Шеремета.
Також, раніше у поліції назвали основні версії вбивства Шеремета.
Нагадаємо, 20 липня 2016 року біля 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.