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У поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета працювало над чотирма версіями, в результаті зупинилась на одній - дестабілізація ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи. Про це заявив на брифінгу очільник Нацполіції України Євген Коваль, передає кореспондент УНН.

"Слідством було висунено низку версій, а саме. Перша версія - помилка в об’єкті злочину з огляду на те, що підірваний автомобіль належав та використовувався Оленою Притулою, керівником сайту "Українська правда", а не Шереметом особисто. Друга версія – побутові та міжособистісні конфліктні ситуації. Версія номер три – професійна діяльність потерпілого журналіста в Україні, Білорусі та Росії. І четверта версія – дестабілізація ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи", - сказав Коваль.

З його слів, після відпрацювання слідчими, три версії з чотирьох не знайшли свого підтвердження.

"Слідство продовжувало працювати по основній версії - дестабілізація соціально-політичної ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи", - додав він.

Нагадаємо, український музикант Андрій Антоненко, відомий як засновник гурту Riffmaster, заявив, що йому висунули обвинувачення в межах розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

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