Имущество всех фигурантов дела об убийстве Шеремета арестуют - Геращенко

"Сейчас следователями будут сделаны все необходимые действия, предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом, для ареста имущества всех фигурантов (по делу об убийстве Павла Шеремета - ред.), для того, чтобы после решения суда, в случае необходимости в удовлетворении гражданских исков, компенсации жертвам - это имущество будет продаваться и будут выплачивать средства пострадавшим лицам или их семьям", - сказал Антон Геращенко.

Напомним, в полиции назвали имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.

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Как сообщалось, Национальная полиция Украина задержала и объявляет подозрение задержанным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016 года.

Напомним, музыкант Андрей Riffmaster Антоненко заявил, что его обвиняют в убийстве Павла Шеремета.

Кроме того, появилась информация еще о двух задержанных по делу об убийстве Шеремета.

Также, ранее в полиции назвали основные версии убийства Шеремета.

Напомним, 20 июля 2016 года в 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.