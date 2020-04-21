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Майбутнє Східного партнерства має сприяти інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС - Кулеба

Київ • УНН

 • 13059 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Майбутнє Східного партнерства має бути амбітним і сприяти інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС. На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час відеоконференції у форматі “Групи друзів України в ЄС”, передає УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.

Як повідомили у МЗС, зустріч відбулася напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, яке пройде 22 квітня. Під час засідання планується обговорення української проблематики.

Міністри обмінялися думками щодо координації дій України та ЄС у протидії пандемії COVID-19 та подоланні її соціально-економічних наслідків. Дмитро Кулеба подякував ЄС за оперативне виділення Україні важливої гуманітарної і фінансової підтримки. Міністри закордонних справ держав-членів ЄС відзначили, що опрацьовують додаткові шляхи допомоги нашій державі у боротьбі з пандемією та посткризовому відновленні економіки. Український міністр поінформував колег про заходи, що вживає уряд для мінімізації негативних наслідків пандемії для економіки країни, та стан реалізації внутрішніх реформ, зокрема у контексті європейської інтеграції, додали у відомстві.

“Україна знає, як продовжувати реформи і при цьому вести війну проти російської агресії та проти поширення пандемії”, — наголосив Дмитро Кулеба.

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Представники ЄС привітали прогрес, досягнутий українською владою у здійсненні реформ і ухваленні ключових законодавчих рішень, зокрема щодо лібералізації ринку землі. Окремо наголосили на важливості відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом, зазначили у МЗС.

“У контексті підготовки цьогорічного Саміту ініціативи ЄС Східне партнерство Дмитро Кулеба наголосив, що для України важливою є амбітність та стратегічний характер майбутньої політики ЄС щодо східних партнерів з урахуванням їхніх європейських прагнень.

Українська сторона виходить з того, що Східне партнерство має сприяти поступовій інтеграції асоційованих партнерів, у тому числі України, до внутрішнього ринку ЄС, як це закріплено в угодах про асоціацію”, — йдеться у повідомленні.

У МЗС додали, що Дмитро Кулеба детально поінформував співрозмовників щодо ситуації на Донбасі. Міністр повідомив про обстріли українських позицій з боку контрольованих РФ територій, невиконання російською стороною положень Мінських домовленостей і рішень Нормандського саміту. Співрозмовники висловили занепокоєння блокуванням Росією доступу СММ ОБСЄ і міжнародних гуманітарних організацій на неконтрольовані території Донецької і Луганської областей.

На тлі спекулятивних спроб РФ послабити санкційний тиск під прикриттям пандемії держави-члени ЄС запевнили у незмінності своїх підходів: санкції, запроваджені проти Росії, діятимуть до повного виконання Мінських домовленостей та деокупації української території, резюмували у відомстві.

Довідково: “Група друзів України в ЄС” є майданчиком для неформального обговорення на рівні міністрів закордонних справ актуальних питань європейської інтеграції нашої держави, порядку денного відносин Україна — ЄС та інформування партнерів про розвиток всередині країні.

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