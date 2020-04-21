В ЄС сумніваються щодо прагнень Східного партнерства і стурбовані безвізом - ЗМІ

Так, за його словами, документ на семи сторінках обговорюється дипломатами з 27 країн ЄС, які представляють Європейську раду.

Він являє собою відповідь на комюніке Європейської комісії про Східне партнерство, яке було представлено в минулому місяці, і, як очікується, буде схвалено в найближчі дні.

Відзначається, що з часів запуску проекту "Східне партнерство" Грузія, Молдова і Україна підписали угоди про асоціацію з ЄС, включаючи угоди про вільну торгівлю, але деякі країни-члени ЄС "неохоче відкрито обговорюють питання про можливе членство цих країн в ЄС".

Обговорюваний документ, як і раніше, містить кілька висновків в квадратних дужках, що означає, що одностайного рішення щодо формулювання ще немає, зазначає журналіст.

За словами його джерел в ЄС, Франція, підтримувана деякими південними державами-членами ЄС, наполягає на тому, щоб внести в дужки фразу, в якій мовиться, що "Рада визнає європейські устремління та європейський вибір відповідних східних партнерів, як зазначено в угоді про асоціацію".

Проте, офіційні особи заявили, що вони очікують, що Франція в кінцевому підсумку відступить, оскільки ця фраза вже кілька років є стандартом ЄС для визнання того, що країни Східного партнерства, такі як Грузія, Молдова і Україна, можуть приєднатися до блоку в майбутньому.

Крім того, за словами автора статті, члени Ради солідарні, коли мова заходить про можливість призупинити лібералізацію віз.

Хоча припинення не вважається неминучим, в документі йдеться, що країни-члени "відзначають, що велика кількість необґрунтованих заяв про надання притулку громадянами деяких країн-партнерів в країнах-членах ЄС викликає занепокоєння".

І Німеччина, і Швеція в минулому скаржилися на те, що грузинські злочинні угруповання використовували лібералізацію віз для скоєння крадіжок зі зломом в їх країнах.

Нагадаємо, в березні віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко повідомив, що в опублікованих пропозиціях Єврокомісії щодо майбутнього Східного партнерства, консультації по яким тривали майже рік, відображені пропозиції України щодо посилення інтеграції в конкретних напрямках.

Як повідомляв УНН, міністри закордонних справ ЄС проведуть оцінку політики і підходу ЄС до східного сусідства в світлі пандемії COVID-19 22 квітня.