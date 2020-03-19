Еврокомиссия приняла во внимание предложения Украины по усилению интеграции в рамках Восточного партнерства

КИЕВ. 20 марта. УНН. В опубликованных предложениях Еврокомиссии относительно будущего Восточного партнерства, консультации по которым продолжались почти год, отражены предложения Украины по усилению интеграции в конкретных направлениях. Об этом заявил Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.