Єврокомісія взяла до уваги пропозиції України щодо посилення інтеграції в рамках Східного партнерства
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В опублікованих пропозиціях Єврокомісії щодо майбутнього Східного партнерства, консультації щодо яких тривали майже рік, відображено пропозиції України щодо посилення інтеграції в конкретних напрямах. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
"Вадим Пристайко підкреслив, що йдеться про поширення переваг Спільного ринку ЄС на країни-партнери, підтримку приєднання партнерів до Спільної зони платежів у євро, активізацію процесів укладення угод про Спільний авіаційний простір, розширення ТЕН-Т мереж на країни-партнери, участь країн-партнерів у реалізації проєктів в рамках Стратегії ЄС з поєднання Європи та Азії, збільшення участі у програмах "Горизонт Європа" та COSME. Він висловив переконання, що це принесе переваги обом сторонам",- йдеться в повідомленні.
Також важливими для України є нові елементи співпраці в рамках Східного партнерства, зокрема охорона здоров'я. Йдеться про підтримку країн-партнерів у боротьбі з інфекційними захворюваннями, передусім коронавірусом COVID-19. Окрім цього, ініціативи України щодо приєднання до Європейської зеленої угоди знайшли своє відображення у нових пропозиціях щодо розвитку співпраці з країнами-партнерами в рамках Східного партнерства.
“Україна разом з іншими асоційованими партнерами послідовно виступає за посилення амбітності та диференціації цієї ініціативи, а також максимальну конкретизацію її завдань та цілей. Нашим пріоритетом є поглиблення секторальної інтеграції, збільшення зв'язків, що поєднують наші економіки та суспільства, – наголосив Віце-прем’єр-міністр.
Зазначається, що Східне партнерство після 2020 має бути дієвим додатковим інструментом нашої інтеграції до ЄС.
"Над цим і будемо далі працювати з партнерами та очікуємо на відповідні результати Саміту Східного партнерства у червні 2020”,- наголосив Пристайко.
Нагадаємо, у Пристайка навели ключові цифри з найбільшого опитування щодо НАТО за історію альянсу.