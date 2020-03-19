Єврокомісія взяла до уваги пропозиції України щодо посилення інтеграції в рамках Східного партнерства

КИЇВ. 20 березня. УНН. В опублікованих пропозиціях Єврокомісії щодо майбутнього Східного партнерства, консультації щодо яких тривали майже рік, відображено пропозиції України щодо посилення інтеграції в конкретних напрямах. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.