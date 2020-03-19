У Пристайка навели ключові цифри з найбільшого опитування щодо НАТО за історію альянсу

КИЇВ. 19 березня. УНН. Відповідно до результатів найбільшого опитування щодо НАТО у країнах-членах Альянсу, яке коли-небудь проводилося, серед союзників є чітка підтримка членства та принципів Альянсу. Про це йдеться у повідомленні у Facebook Офісу віце-прем’єр-міністра європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка, передає УНН.