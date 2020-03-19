У Пристайка навели ключові цифри з найбільшого опитування щодо НАТО за історію альянсу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Відповідно до результатів найбільшого опитування щодо НАТО у країнах-членах Альянсу, яке коли-небудь проводилося, серед союзників є чітка підтримка членства та принципів Альянсу. Про це йдеться у повідомленні у Facebook Офісу віце-прем’єр-міністра європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка, передає УНН.
“Сьогодні Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенгберг оприлюднив результати найбільшого опитування щодо НАТО у країнах-членах Альянсу, яке коли-небудь проводилося. Серед союзників є чітка підтримка членства та принципів Альянсу”, — йдеться в повідомленні.
З ключових результатів опитування в офісі повідомили про такі:
— 76% погоджуються з тим, що інші союзники по НАТО повинні захистити їхню країну у разі нападу.
— 71% погоджуються, що їхня країна повинна стати на захист іншого члена НАТО.
— 60% переконані, що членство в НАТО зменшує ймовірність нападу на їхню країну.
— На референдумі 64% підтримали б членство своєї держави в НАТО. Лише 9% були б проти.
Опитування проводилося Populus у листопаді 2019 року у 29 країнах-членах НАТО та Північній Македонії. Всього було опитано 28 752 осіб.
Як повідомляв УНН, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в четвер представив свій щорічний звіт за 2019 рік і змалював відповідь Північноатлантичного альянсу на пандемію COVID-19. У світлі заходів щодо обмеження поширення коронавірусу Генеральний секретар вперше представив свою доповідь на віртуальній пресконференції.