Генсек НАТО представив річний звіт: вперше на віртуальній пресконференції

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в четвер представив свій щорічний звіт за 2019 рік і змалював відповідь Північноатлантичного альянсу на пандемію COVID-19. У світлі заходів щодо обмеження поширення коронавірусу Генеральний секретар вперше представив свою доповідь на віртуальній пресконференції, передає УНН з посиланням на пресcлужбу НАТО.

Повідомляється, що під час пресконференції Столтенберг висловив співчуття всім, хто постраждав від COVID-19, і розповів про кроки, які робить НАТО для обмеження поширення вірусу, зниження ризиків для солдатів і цивільного населення і забезпечення продовження роботи Північноатлантичного альянсу.

Він зазначив, що здатність НАТО проводити операції не була підірвана.

"Наші сили залишаються готовими, і наша робота триває, в тому числі в наших багатонаціональних бойових групах на сході Альянсу, в повітряній поліції НАТО, в наших морських розгортаннях і в наших місіях в Афганістані та Косово", - сказав він.

Генеральний секретар наголосив, що НАТО багато років працює над підвищенням стійкості союзників, в тому числі сектора охорони здоров'я.

"Ми будемо продовжувати проводити консультації, відстежувати ситуацію і вживати всіх необхідних заходів", - сказав він.

Генеральний секретар також представив результати всебічного опитування про НАТО. Результати, опубліковані в Річному звіті, показують, що 81% людей в Північноатлантичному союзі вважають важливим співробітництво між Північною Америкою і Європою в галузі безпеки. Вони також показують, що громадяни повністю згодні з основним принципом колективного захисту.

"Хоча результати, природно, різняться в різних країнах, загальна підтримка НАТО сильна", - сказав він.

Як повідомляв УНН, міністр оборони України Андрій Таран назвав "недосяжною метою" адаптацію ЗСУ до стандартів НАТО найближчим часом.

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