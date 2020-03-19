Генсек НАТО представив річний звіт: вперше на віртуальній пресконференції

КИЇВ. 19 березня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в четвер представив свій щорічний звіт за 2019 рік і змалював відповідь Північноатлантичного альянсу на пандемію COVID-19. У світлі заходів щодо обмеження поширення коронавірусу Генеральний секретар вперше представив свою доповідь на віртуальній пресконференції, передає УНН з посиланням на пресcлужбу НАТО.