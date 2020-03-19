Генсек НАТО представил годовой отчет: впервые на виртуальной пресс-конференции

КИЕВ. 19 марта. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг представил свой ежегодный отчет за 2019 год и обрисовал ответ Североатлантического альянса на пандемию COVID-19. В свете мер по ограничению распространения коронавируса Генеральный секретарь впервые представил свой доклад на виртуальной пресс-конференции, передаёт УНН со ссылкой на пресс-cлужбу НАТО.