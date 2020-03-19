Генсек НАТО представил годовой отчет: впервые на виртуальной пресс-конференции

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100103 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103279 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105336 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104347 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112946 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100744 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105234 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106636 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131555 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130446 просмотра

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Генсек НАТО представил годовой отчет: впервые на виртуальной пресс-конференции

Генсек НАТО представил годовой отчет: впервые на виртуальной пресс-конференции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг представил свой ежегодный отчет за 2019 год и обрисовал ответ Североатлантического альянса на пандемию COVID-19. В свете мер по ограничению распространения коронавируса Генеральный секретарь впервые представил свой доклад на виртуальной пресс-конференции, передаёт УНН со ссылкой на пресс-cлужбу НАТО.

Cообщаетя, что во время пресс-конференции Столтенберг выразил соболезнования всем, кто пострадал от COVID-19, и рассказал о шагах, предпринимаемых НАТО для ограничения распространения вируса, снижения рисков для солдат и гражданского населения и обеспечения продолжения работы Североатлантического альянса.

Он отметил, что способность НАТО проводить операции не была подорвана.

“Наши силы остаются готовыми, и наша работа продолжается, в том числе в наших многонациональных боевых группах на востоке Альянса, в воздушной полиции НАТО, в наших морских развертываниях и в наших миссиях в Афганистане и Косово”, — сказал он.

Генеральный секретарь подчеркнул, что НАТО много лет работает над повышением устойчивости союзников, в том числе сектора здравоохранения.

“Мы будем продолжать консультироваться, отслеживать ситуацию и принимать все необходимые меры”, — сказал он.

Генеральный секретарь также представил результаты всестороннего опроса о НАТО. Результаты, опубликованные в Годовом отчете, показывают, что 81% людей в Североатлантическом союзе считают важным сотрудничество между Северной Америкой и Европой в области безопасности. Они также показывают, что граждане полностью согласны с основным принципом коллективной защиты.

“Хотя результаты, естественно, различаются в разных странах, общая поддержка НАТО сильна”, — сказал он.

Как сообщал УНН, министр обороны Украины Андрей Таран назвал “недостижимой целью” адаптацию ВСУ к стандартам НАТО в ближайшее время. 

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