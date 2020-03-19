У Пристайко привели ключевые цифры с наибольшего опроса по НАТО в истории альянса
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Согласно результатам крупнейшего опроса по НАТО в странах-членах Альянса, которое когда-либо проводилось среди союзников четкая поддержка членства и принципов Альянса. Об этом говорится в сообщении в Facebook Офиса вице-премьер-министра европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко, передает УНН.
“Сегодня Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенгберг обнародовал результаты крупнейшего опроса по НАТО в странах-членах Альянса, которое когда-либо проводилось. Среди союзников четкая поддержка членства и принципов Альянса”, — говорится в сообщении.
Из ключевых результатов опроса в офисе сообщили о таких:
— 76% согласны с тем, что другие союзники по НАТО должны защитить их страну в случае нападения.
— 71% соглашаются, что их страна должна стать на защиту другого члена НАТО.
— 60% убеждены, что членство в НАТО уменьшает вероятность нападения на их страну.
— На референдуме 64% поддержали бы членство своего государства в НАТО. Лишь 9% были бы против.
Опрос проводился Populus в ноябре 2019 года в 29 странах-членах НАТО и Северной Македонии. Всего было опрошено 28 752 человек.
Как сообщал УНН, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг представил свой ежегодный отчет за 2019 год и обрисовал ответ Североатлантического альянса на пандемию COVID-19. В свете мер по ограничению распространения коронавируса Генеральный секретарь впервые представил свой доклад на виртуальной пресс-конференции.