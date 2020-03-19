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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104228 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106928 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 15:54 • 107549 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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У Пристайко привели ключевые цифры с наибольшего опроса по НАТО в истории альянса

Киев  •  УНН

 • 11955 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Согласно результатам крупнейшего опроса по НАТО в странах-членах Альянса, которое когда-либо проводилось среди союзников четкая поддержка членства и принципов Альянса. Об этом говорится в сообщении в Facebook Офиса вице-премьер-министра европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко, передает УНН.

“Сегодня Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенгберг обнародовал результаты крупнейшего опроса по НАТО в странах-членах Альянса, которое когда-либо проводилось. Среди союзников четкая поддержка членства и принципов Альянса”, — говорится в сообщении.

Из ключевых результатов опроса в офисе сообщили о таких:

— 76% согласны с тем, что другие союзники по НАТО должны защитить их страну в случае нападения.

— 71% соглашаются, что их страна должна стать на защиту другого члена НАТО.

— 60% убеждены, что членство в НАТО уменьшает вероятность нападения на их страну.

— На референдуме 64% поддержали бы членство своего государства в НАТО. Лишь 9% были бы против.

Опрос проводился Populus в ноябре 2019 года в 29 странах-членах НАТО и Северной Македонии. Всего было опрошено 28 752 человек.

Как сообщал УНН, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг представил свой ежегодный отчет за 2019 год и обрисовал ответ Североатлантического альянса на пандемию COVID-19. В свете мер по ограничению распространения коронавируса Генеральный секретарь впервые представил свой доклад на виртуальной пресс-конференции.

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