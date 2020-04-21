В ЕС сомневаются относительно стремлений Восточного партнерства и обеспокоены безвизом - СМИ

Так, по его словам, документ на семи страницах обсуждается дипломатами из 27 стран ЕС, представляющих Европейский совет.

Он представляет собой ответ на коммюнике Европейской комиссии о Восточном партнерстве, которое было представлено в прошлом месяце, и, как ожидается, будет одобрено в ближайшие дни.

Отмечается, что со времен запуска проекта “Восточное партнерство” Грузия, Молдова и Украина подписали соглашения об ассоциации с ЕС, включая соглашения о свободной торговле, но некоторые страны-члены ЕС “неохотно открыто обсуждают вопрос о возможном членстве этих стран в ЕС”.

Обсуждаемый документ по-прежнему содержит несколько заключений в квадратных скобках, что означает, что единогласного решения относительно формулировки еще нет, отмечает журналист.

По словам его источников в ЕС, Франция, поддерживаемая некоторыми южными государствами-членами ЕС, настаивает на том, чтобы заключить в скобки фразу, которая гласит, что “Совет признает европейские устремления и европейский выбор соответствующих восточных партнеров, как указано в соглашении об ассоциации”.

Тем не менее, официальные лица заявили, что они ожидают, что Франция в конечном итоге отступит, поскольку эта фраза уже несколько лет является стандартом ЕС для признания того, что страны Восточного партнерства, такие как Грузия, Молдова и Украина, могут присоединиться к блоку в будущем.

Кроме того, по словам автора статьи, члены Совета солидарны, когда речь заходит о возможности приостановить либерализацию виз.

Хотя приостановка не считается неизбежной, в документе говорится, что страны-члены “отмечают, что большое количество необоснованных заявлений о предоставлении убежища гражданами некоторых стран-партнеров в странах-членах ЕС вызывает обеспокоенность”.

И Германия, и Швеция в прошлом жаловались на то, что грузинские преступные группировки использовали либерализацию виз для совершения краж со взломом в их странах.

Напомним, в марте вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко сообщил, что в опубликованных предложениях Еврокомиссии относительно будущего Восточного партнерства, консультации по которым продолжались почти год, отражены предложения Украины по усилению интеграции в конкретных направлениях.

Как сообщал УНН, министры иностранных дел ЕС проведут оценку политики и подхода ЕС к восточному соседству в свете пандемии COVID-19 22 апреля.