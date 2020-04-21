В ЕС сомневаются относительно стремлений Восточного партнерства и обеспокоены безвизом - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Государства ЕС пока не достигли полного соглашения относительно стремлений к членству Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина) и обеспокоены последствиями уже осуществленной либерализации виз. Об этом пишет брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в собственной статье, ссылаясь на полученные им документы, передаёт УНН.
Так, по его словам, документ на семи страницах обсуждается дипломатами из 27 стран ЕС, представляющих Европейский совет.
Он представляет собой ответ на коммюнике Европейской комиссии о Восточном партнерстве, которое было представлено в прошлом месяце, и, как ожидается, будет одобрено в ближайшие дни.
Отмечается, что со времен запуска проекта “Восточное партнерство” Грузия, Молдова и Украина подписали соглашения об ассоциации с ЕС, включая соглашения о свободной торговле, но некоторые страны-члены ЕС “неохотно открыто обсуждают вопрос о возможном членстве этих стран в ЕС”.
Обсуждаемый документ по-прежнему содержит несколько заключений в квадратных скобках, что означает, что единогласного решения относительно формулировки еще нет, отмечает журналист.
По словам его источников в ЕС, Франция, поддерживаемая некоторыми южными государствами-членами ЕС, настаивает на том, чтобы заключить в скобки фразу, которая гласит, что “Совет признает европейские устремления и европейский выбор соответствующих восточных партнеров, как указано в соглашении об ассоциации”.
Тем не менее, официальные лица заявили, что они ожидают, что Франция в конечном итоге отступит, поскольку эта фраза уже несколько лет является стандартом ЕС для признания того, что страны Восточного партнерства, такие как Грузия, Молдова и Украина, могут присоединиться к блоку в будущем.
Кроме того, по словам автора статьи, члены Совета солидарны, когда речь заходит о возможности приостановить либерализацию виз.
Хотя приостановка не считается неизбежной, в документе говорится, что страны-члены “отмечают, что большое количество необоснованных заявлений о предоставлении убежища гражданами некоторых стран-партнеров в странах-членах ЕС вызывает обеспокоенность”.
И Германия, и Швеция в прошлом жаловались на то, что грузинские преступные группировки использовали либерализацию виз для совершения краж со взломом в их странах.
Напомним, в марте вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко сообщил, что в опубликованных предложениях Еврокомиссии относительно будущего Восточного партнерства, консультации по которым продолжались почти год, отражены предложения Украины по усилению интеграции в конкретных направлениях.
Как сообщал УНН, министры иностранных дел ЕС проведут оценку политики и подхода ЕС к восточному соседству в свете пандемии COVID-19 22 апреля.