Министры иностранных дел стран ЕС сегодня проведут переговоры с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Сегодня министры иностранных дел стран ЕС проведут видеоконференцию с украинской стороной. Об этом сообщает в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Во второй половине дня министры иностранных дел ЕС проведут видеоконференцию со своим коллегой из Украины, заменив обед, который они должны были провести в Брюсселе. "Восточное партнерство" также на повестке дня в Раде по иностранным делам завтра", - сообщил журналист.
В то же время, согласно повестке дня, видеоконференция министров иностранных дел должна состояться 22 апреля.
"Министры проведут оценку политики и подхода ЕС к восточному соседству в свете пандемии COVID-19. Министры будут уделять особое внимание Украине и региону "Восточного партнерства", - говорится в сообщении на сайте ЕС.
Также отмечается, что председательствовать на встрече будет верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хосеп Боррель.
Как сообщалось в УНН, на прошлой неделе вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко провел встречу с международными партнерами ВОЗ, ООН и ЕС в рамках единого механизма координации предоставления Украиной международной помощи в противодействии распространению коронавируса.
EU foreign ministers will this afternoon have a video conference call with their counterpart from #Ukraine , replacing the dinner they should have had in Brussels . #EaP also on the agenda at the foreign affairs council tomorrow- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 21, 2020