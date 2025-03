Министры иностранных дел стран ЕС сегодня проведут переговоры с Украиной

"Во второй половине дня министры иностранных дел ЕС проведут видеоконференцию со своим коллегой из Украины, заменив обед, который они должны были провести в Брюсселе. "Восточное партнерство" также на повестке дня в Раде по иностранным делам завтра", - сообщил журналист.

В то же время, согласно повестке дня, видеоконференция министров иностранных дел должна состояться 22 апреля.

"Министры проведут оценку политики и подхода ЕС к восточному соседству в свете пандемии COVID-19. Министры будут уделять особое внимание Украине и региону "Восточного партнерства", - говорится в сообщении на сайте ЕС.

Также отмечается, что председательствовать на встрече будет верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хосеп Боррель.

Как сообщалось в УНН, на прошлой неделе вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко провел встречу с международными партнерами ВОЗ, ООН и ЕС в рамках единого механизма координации предоставления Украиной международной помощи в противодействии распространению коронавируса.

EU foreign ministers will this afternoon have a video conference call with their counterpart from #Ukraine , replacing the dinner they should have had in Brussels . #EaP also on the agenda at the foreign affairs council tomorrow

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 21, 2020