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Міністри закордонних справ країн ЄС сьогодні проведуть переговори з Україною

Міністри закордонних справ країн ЄС сьогодні проведуть переговори з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Сьогодні міністри закордонних справ країн ЄС проведуть відеоконференцію з українською стороною. Про це повідомляє у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.

"У другій половині дня міністри закордонних справ ЄС проведуть відеоконференцію зі своїм колегою з України, замінивши обід, який вони повинні були провести у Брюсселі. "Східне партнерство" також на порядку денному у Раді з закордонних справ завтра", - повідомив журналіст.

У той же час, згідно з порядком денним, відеоконференція міністрів закордонних справ має відбутися 22 квітня.

"Міністри проведуть оцінку політики і підходу ЄС до східного сусідства в світлі пандемії COVID-19. Міністри будуть приділяти особливу увагу Україні і регіону "Східного партнерства", - сказано у повідомленні на сайті ЄС.

Також наголошується, що головувати на зустрічі буде верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель.

Як повідомлялося в УНН, на минулому тижні віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко провів зустріч з міжнародними партнерами ВООЗ, ООН та ЄС в рамках єдиного механізму координації надання Україною міжнародної допомоги у протидії поширенню коронавірусу. 

EU foreign ministers will this afternoon have a video conference call with their counterpart from #Ukraine, replacing the dinner they should have had in Brussels. #EaP also on the agenda at the foreign affairs council tomorrow

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 21, 2020

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