Будущее Восточного партнерства должно способствовать интеграции Украины во внутренний рынок ЕС - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Будущее Восточного партнерства должно быть амбициозным и способствовать интеграции Украины во внутренний рынок ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время видеоконференции в формате "Группы друзей Украины в ЕС", передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
Как сообщили в МИД, встреча состоялась накануне заседания Совета министров иностранных дел ЕС, которое пройдет 22 апреля. Во время заседания планируется обсуждение украинской проблематики.
Министры обменялись мнениями о координации действий Украины и ЕС в противодействии пандемии COVID-19 и преодолении ее социально-экономических последствий. Дмитрий Кулеба поблагодарил ЕС за оперативное выделение Украине важной гуманитарной и финансовой поддержки. Министры иностранных дел государств-членов ЕС отметили, что прорабатывают дополнительные пути помощи Украине в борьбе с пандемией и посткризисном восстановлении экономики. Украинский министр проинформировал коллег о мерах, принимаемых правительством для минимизации негативных последствий пандемии для экономики страны, и состояние реализации внутренних реформ, в частности в контексте европейской интеграции, добавили в ведомстве.
"Украина знает, как продолжать реформы и при этом вести войну против российской агрессии и против распространения пандемии", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.
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Представители ЕС приветствовали прогресс, достигнутый украинской властью в осуществлении реформ и принятии ключевых законодательных решений, в частности по либерализации рынка земли. Отдельно отметили важность возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом, отметили в МИД.
"В контексте подготовки нынешнего саммита инициативы ЕС Восточное партнерство Дмитрий Кулеба отметил, что для Украины важна амбициозность и стратегический характер будущей политики ЕС в отношении восточных партнеров с учетом их европейских стремлений.
Украинская сторона высходит из того, что Восточное партнерство должно способствовать постепенной интеграции ассоциированных партнеров, в том числе Украины, к внутреннему рынку ЕС, как это закреплено в соглашениях об ассоциации", - говорится в сообщении.
В МИД добавили, что Дмитрий Кулеба подробно проинформировал собеседников о ситуации на Донбассе. Министр сообщил об обстреле украинских позиций со стороны контролируемых РФ территорий, невыполнение российской стороной положений Минских договоренностей и решений Нормандского саммита. Собеседники выразили обеспокоенность блокированием Россией доступа СММ ОБСЕ и международных гуманитарных организаций на неконтролируемые территории Донецкой и Луганской областей.
На фоне спекулятивных попыток РФ ослабить санкционное давление под прикрытием пандемии государства-члены ЕС заверили в неизменности своих подходов: санкции, введенные против России, будут действовать до полного выполнения Минских договоренностей и деоккупации украинской территории, резюмировали в ведомстве.
Справка: "Группа друзей Украины в ЕС" является площадкой для неформального обсуждения на уровне министров иностранных дел актуальным вопросам европейской интеграции нашего государства, повестки дня отношений Украина - ЕС и информирование партнеров о развитии внутри страны.