Будущее Восточного партнерства должно способствовать интеграции Украины во внутренний рынок ЕС - Кулеба

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Будущее Восточного партнерства должно быть амбициозным и способствовать интеграции Украины во внутренний рынок ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время видеоконференции в формате "Группы друзей Украины в ЕС", передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.