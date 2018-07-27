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Матіос: справу Савченко та Рубана завершать протягом найближчих 10 днів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Справа народного депутата України Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана буде завершена протягом найближчих кількох днів. Про це в ефірі одного з каналів повідомив заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає УНН.

"Процесуально - хочу довести, що найближчі 10 днів розслідування справи вказаних осіб - підозрюваних Рубана та народного депутата Савченко - буде закінчено, проведені всі необхідні слідчі дії, будуть оголошені матеріали, щоб вони знайомились. Вони ознайомляться, і справу буде направлено до суду. Військова прокуратура буде підтримувати державне публічне звинувачення", - повідомив Матіос.

Також він повідомив, що після закінчення слідства буде проведений брифінг, на якому представлять всі зібрані докази проти Савченко та Рубана.

"По закінченню слідства, напевно, буде проведений брифінг чи прес-конференція, на якій будуть показані ті докази, які були здобуті, будуть наглядно показані ті речі, які нам вдалось зробити і які складають основу наших переконань, щоб спрямувати справу до суду", - повідомив він.

Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких Президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.

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