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СБУ: Рубан у змові з ватажками "ДНР" готував теракти в центрі Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Керівник Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимир Рубан, діючи у змові з очільниками терористичних організацій "ДНР" Захарченком та Тимофійовим, а також іншими особами планував скоєння серії терористичних актів в центральній частині міста Києва із застосуванням зброї та вибухових пристроїв, з якими його затримали. Про це під час брифінгу в п’ятницю заявив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент УНН.

“Завдяки вжитим службою безпеки заходам вдалося попередити масштабні терористичні акти, в Україні які могли призвести до великих людських втрат. Хочу зазначити, що жертвами цих терактів могли стати 1000 мирних громадян, а також окремі політики, посадовці та деякі народні депутати”, — сказав він.

За словами В.Грицака, СБУ 8 березня за результатами довготривалої спецоперації в районі контрольного пункту вїзду-виїзду Майорськ поблизу міста Горлівки Донецької області затримала В.Рубана, який організував незаконне перевезення з непідконтрольної органами державної влади України території Донецької області на автомобілі Mersedes Benz Sprinter великої партії вогнепальної зброї, боєприпасів та інших засобів ураження.

Крім того, В.Грицак оголосив перелік найменувань зброї, які перевозив Рубан, а також оприлюднив аудіозапис, на якому, за інформацією голови СБУ, він називає перелік зброї при першому перетині кордону.

“Слід зазначення, що в ході здійснення досудового розслідування досудового провадження, зокрема під час проведення негласних слідчо-розшукових дій, здобуті достатні да вагомі докази, які свідчать про те, що Рубан, діючи у змові з очільниками терористичних організацій так званої „ДНР“ Захарченком О.В. та Тимофійовим О.Ю., а також іншими особами спланували та вчинили конкретні дії, направлені на підготовку вчинення серії терористичних актів в центральній частині міста Києва із застосуванням вказаної зброї та вибухових пристроїв”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, В.Рубана арештували на два місяці без права внесення застави.

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