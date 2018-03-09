СБУ: Рубан у змові з ватажками "ДНР" готував теракти в центрі Києва

КИЇВ. 9 березня. УНН. Керівник Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимир Рубан, діючи у змові з очільниками терористичних організацій "ДНР" Захарченком та Тимофійовим, а також іншими особами планував скоєння серії терористичних актів в центральній частині міста Києва із застосуванням зброї та вибухових пристроїв, з якими його затримали. Про це під час брифінгу в п’ятницю заявив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент УНН.