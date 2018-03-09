СБУ: Рубан в сговоре с главарями "ДНР" готовил теракты в центре Киева

КИЕВ. 9 марта. УНН. Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, действуя в сговоре с руководителями террористических организаций "ДНР" Захарченко и Тимофеевым, а также другими лицами планировал совершение серии террористических актов в центральной части города Киева с применением оружия и взрывных устройств, с которыми его задержали. Об этом во время брифинга в пятницу заявил председатель СБУ Василий Грицак, передает корреспондент УНН.