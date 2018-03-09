СБУ: Рубан в сговоре с главарями "ДНР" готовил теракты в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, действуя в сговоре с руководителями террористических организаций "ДНР" Захарченко и Тимофеевым, а также другими лицами планировал совершение серии террористических актов в центральной части города Киева с применением оружия и взрывных устройств, с которыми его задержали. Об этом во время брифинга в пятницу заявил председатель СБУ Василий Грицак, передает корреспондент УНН.
“Благодаря принятым службой безопасности мерам удалось предотвратить масштабные террористические акты в Украине, которые могли привести к большим человеческим потерям. Хочу отметить, что жертвами этих терактов могли стать 1000 мирных граждан, а также отдельные политики, чиновники и некоторые народные депутаты”, - сказал он.
По словам В.Грицака, СБУ 8 марта по результатам длительной спецоперации в районе контрольного пункта въезда-выезда майорских вблизи города Горловки Донецкой области задержала В.Рубана, который организовал незаконную перевозку с неподконтрольной органами государственной власти Украины территории Донецкой области на автомобиле Mersedes Benz Sprinter большой партии огнестрельного оружия, боеприпасов и других средств поражения.
Кроме того, В.Грицак огласил список наименований оружия, которое перевозил В.Рубан, а также обнародовал аудиозапись, на которой, по информации председателя СБУ, он называет перечень оружия при первом пересечении границы.
“Следует указания, что в ходе осуществления досудебного расследования досудебного производства, в частности при проведении негласных следственно-розыскных действий, полученные достаточные и веские доказательства, свидетельствующие о том, что Рубан, действуя в сговоре с руководителями террористических организаций так называемой ”ДНР“ Захарченко А.В. и Тимофийовим А.Ю., а также другими лицами спланировали и совершили конкретные действия, направленные на подготовку совершения серии террористических актов в центральной части города Киева с применением указанного оружия и взрывных устройств”, - сказал он.
Как сообщал УНН, В.Рубан арестовали на два месяца без права внесения залога.