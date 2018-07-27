Матиос: дело Савченко и Рубана завершат в течение ближайших 10 дней
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Дело народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана будет завершено в течение ближайших нескольких дней. Об этом в эфире одного из каналов сообщил заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает УНН.
"Процессуально - хочу доказать, что ближайшие 10 дней расследования дела указанных лиц - подозреваемых Рубана и народного депутата Савченко - будет закончено, проведены все необходимые следственные действия, будут объявлены материалы, чтобы они знакомились. Они ознакомятся, и дело будет направлено в суд. Военная прокуратура будет поддерживать государственное публичное обвинение", - сообщил Матиос.
Также он сообщил, что после окончания следствия будет проведен брифинг, на котором представят все собранные доказательства против Савченко и Рубана.
"По окончании следствия, наверное, будет проведен брифинг или пресс-конференция, на которой будут показаны те доказательства, которые были добыты, будут наглядно показаны те вещи, которые нам удалось сделать и которые составляют основу наших убеждений, чтобы направить дело в суд", - сообщил он.
Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.
В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК Украины. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.
Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отвергает.