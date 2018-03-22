Рада дозволила затримати та арештувати Савченко

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценко на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко, передає кореспондент УНН.

За рішення про дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності Н.Савченко проголосували 291 народний депутат України, на затримання - 277, на арешт - 268 народних депутатів.

Нагадаємо, в Раді продемонстрували відеодокази щодо Н.Савченко.

Раніше регламентний комітет ВР підтримав подання Генпрокурора на затримання та арешт нардепа Н.Савченко.

Також нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що Н.Савченко та В.Рубан досягли домовленості з ватажком терористичної організації "ДНР" О.Захарченком щодо постачання зброї для проведення терористичного акту.

Н.Савченко, коментуючи підозру Генерального прокурора в підготовці теракту, зазначила, що за "мрії не садять".

Раніше Генпрокурор Ю.Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Н.Савченко.

Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що Н.Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Раніше ГПУ оприлюднила відео щодо розслідування стосовно Савченко.

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