Рада разрешила задержать и арестовать Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко, передает корреспондент УНН.
За решение о разрешении на привлечение к уголовной ответственности Н.Савченко проголосовали 291 народный депутат Украины, на задержание - 277, на арест - 268 народных депутатов.
Напомним, в Раде продемонстрировали видеодоказательства по Н.Савченко.
Ранее регламентный комитет ВР поддержал представление генпрокурора на задержание и арест нардепа Н.Савченко.
Также напомним, Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что Н.Савченко и В.Рубан достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" О.Захарченком по поставкам оружия для проведения террористического акта.
Н.Савченко, комментируя подозрение Генерального прокурора в подготовке теракта, отметила, что за "мечты не сажают".
Ранее Генпрокурор Ю.Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Н.Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.
Ранее ГПУ обнародовала видео по расследование в отношении Савченко.