Материнська компанія TikTok отримує доступ до провідних ШІ-чіпів Nvidia - WSJ

Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 18460 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 47543 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 44800 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 66333 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 35841 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 24212 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 19726 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23506 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40316 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 50229 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Американський літак-заправник KC-135 розбився у повітряному просторі Іраку12 березня, 22:40 • 35522 перегляди
У Криму та Севастополі пролунали вибухи, працює ППО і зник інтернет - монітори12 березня, 23:18 • 6892 перегляди
Пустелю Сахара в Алжирі вкрив сніг через аномальне зниження температуриPhoto12 березня, 23:40 • 5738 перегляди
Україна першою протестує новий купол ППО Michelangelo від Leonardo12 березня, 23:58 • 32322 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня07:00 • 5876 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня07:00 • 6114 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 66338 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 39386 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 34839 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 63438 перегляди
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 21315 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 21351 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 19864 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 35965 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 54759 перегляди
Материнська компанія TikTok отримує доступ до провідних ШІ-чіпів Nvidia - WSJ

Київ • УНН

 • 934 перегляди

Компанія ByteDance планує використати 500 систем Nvidia Blackwell у Малайзії для розвитку ШІ. Закупівля здійснюється через партнера Aolani Cloud.

Материнська компанія TikTok отримує доступ до провідних ШІ-чіпів Nvidia - WSJ

Китайська материнська компанія TikTok, ByteDance, нарощує обчислювальні потужності за допомогою високопродуктивних чіпів Nvidia, щоб реалізувати свої амбіції стати світовим лідером у галузі штучного інтелекту, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Материнська компанія TikTok, прагнучи глобальної експансії, планує використовувати процесори Blackwell, експорт яких до Китаю заборонено.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, ByteDance співпрацює з компанією Aolani Cloud з Південно-Східної Азії у планах використання близько 500 обчислювальних систем Nvidia Blackwell в Малайзії, що становить близько 36 000 чіпів B200.

Користувачі повідомляють про збої в роботі американського TikTok і схоже шукають альтернативи - ЗМІ28.01.26, 10:23 • 3823 перегляди

Як зазначає Reuters, у звіті йдеться, що розгортання обладнання, ймовірно, коштуватиме більш ніж 2,5 мільярда доларів, при цьому додається, що наразі Aolani використовує обладнання вартістю близько 100 мільйонів доларів.

Згідно зі звітом, ByteDance планує використовувати обчислювальні потужності для досліджень та розробок в області ШІ за межами Китаю та для задоволення зростаючого глобального попиту на ШІ з боку своїх клієнтів.

Представник Aolani повідомив Reuters, що компанія повністю дотримується всіх застосовних правил експортного контролю і прагне надавати хмарні обчислювальні послуги безлічі компаній в Азії та по всьому світу.

Минулого місяця агентство Reuters повідомило, що Сполучені Штати готові дозволити компанії ByteDance придбати чіпи Nvidia H200, але виробник чіпів не погодився із запропонованими умовами їх використання, як повідомило джерело, знайоме із ситуацією.

Юлія Шрамко

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Техніка
ByteDance
TikTok
Малайзія
Китай