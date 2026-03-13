Материнська компанія TikTok отримує доступ до провідних ШІ-чіпів Nvidia - WSJ

Китайська материнська компанія TikTok, ByteDance, нарощує обчислювальні потужності за допомогою високопродуктивних чіпів Nvidia, щоб реалізувати свої амбіції стати світовим лідером у галузі штучного інтелекту, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Материнська компанія TikTok, прагнучи глобальної експансії, планує використовувати процесори Blackwell, експорт яких до Китаю заборонено.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, ByteDance співпрацює з компанією Aolani Cloud з Південно-Східної Азії у планах використання близько 500 обчислювальних систем Nvidia Blackwell в Малайзії, що становить близько 36 000 чіпів B200.

Як зазначає Reuters, у звіті йдеться, що розгортання обладнання, ймовірно, коштуватиме більш ніж 2,5 мільярда доларів, при цьому додається, що наразі Aolani використовує обладнання вартістю близько 100 мільйонів доларів.

Згідно зі звітом, ByteDance планує використовувати обчислювальні потужності для досліджень та розробок в області ШІ за межами Китаю та для задоволення зростаючого глобального попиту на ШІ з боку своїх клієнтів.

Представник Aolani повідомив Reuters, що компанія повністю дотримується всіх застосовних правил експортного контролю і прагне надавати хмарні обчислювальні послуги безлічі компаній в Азії та по всьому світу.

Минулого місяця агентство Reuters повідомило, що Сполучені Штати готові дозволити компанії ByteDance придбати чіпи Nvidia H200, але виробник чіпів не погодився із запропонованими умовами їх використання, як повідомило джерело, знайоме із ситуацією.