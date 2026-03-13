Материнская компания TikTok получает доступ к ведущим ИИ-чипам Nvidia - WSJ

Китайская материнская компания TikTok, ByteDance, наращивает вычислительные мощности с помощью высокопроизводительных чипов Nvidia, чтобы реализовать свои амбиции стать мировым лидером в области искусственного интеллекта, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Материнская компания TikTok, стремясь к глобальной экспансии, планирует использовать процессоры Blackwell, экспорт которых в Китай запрещен.

По словам источников, знакомых с ситуацией, ByteDance сотрудничает с компанией Aolani Cloud из Юго-Восточной Азии в планах использования около 500 вычислительных систем Nvidia Blackwell в Малайзии, что составляет около 36 000 чипов B200.

Как отмечает Reuters, в отчете говорится, что развертывание оборудования, вероятно, будет стоить более 2,5 миллиарда долларов, при этом добавляется, что в настоящее время Aolani использует оборудование стоимостью около 100 миллионов долларов.

Согласно отчету, ByteDance планирует использовать вычислительные мощности для исследований и разработок в области ИИ за пределами Китая и для удовлетворения растущего глобального спроса на ИИ со стороны своих клиентов.

Представитель Aolani сообщил Reuters, что компания полностью соблюдает все применимые правила экспортного контроля и стремится предоставлять облачные вычислительные услуги множеству компаний в Азии и по всему миру.

В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты готовы разрешить компании ByteDance приобрести чипы Nvidia H200, но производитель чипов не согласился с предложенными условиями их использования, как сообщил источник, знакомый с ситуацией.