Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 18429 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 47467 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 44754 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 66255 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 35808 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 24201 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 19717 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23504 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 40315 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 50229 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 66255 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 39355 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда12 марта, 13:32 • 34810 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto12 марта, 11:29 • 63411 просмотра
Материнская компания TikTok получает доступ к ведущим ИИ-чипам Nvidia - WSJ

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Компания ByteDance планирует использовать 500 систем Nvidia Blackwell в Малайзии для развития ИИ. Закупка осуществляется через партнера Aolani Cloud.

Материнская компания TikTok получает доступ к ведущим ИИ-чипам Nvidia - WSJ

Китайская материнская компания TikTok, ByteDance, наращивает вычислительные мощности с помощью высокопроизводительных чипов Nvidia, чтобы реализовать свои амбиции стать мировым лидером в области искусственного интеллекта, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Материнская компания TikTok, стремясь к глобальной экспансии, планирует использовать процессоры Blackwell, экспорт которых в Китай запрещен.

По словам источников, знакомых с ситуацией, ByteDance сотрудничает с компанией Aolani Cloud из Юго-Восточной Азии в планах использования около 500 вычислительных систем Nvidia Blackwell в Малайзии, что составляет около 36 000 чипов B200.

Пользователи сообщают о сбоях в работе американского TikTok и, похоже, ищут альтернативы - СМИ28.01.26, 10:23 • 3823 просмотра

Как отмечает Reuters, в отчете говорится, что развертывание оборудования, вероятно, будет стоить более 2,5 миллиарда долларов, при этом добавляется, что в настоящее время Aolani использует оборудование стоимостью около 100 миллионов долларов.

Согласно отчету, ByteDance планирует использовать вычислительные мощности для исследований и разработок в области ИИ за пределами Китая и для удовлетворения растущего глобального спроса на ИИ со стороны своих клиентов.

Представитель Aolani сообщил Reuters, что компания полностью соблюдает все применимые правила экспортного контроля и стремится предоставлять облачные вычислительные услуги множеству компаний в Азии и по всему миру.

В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты готовы разрешить компании ByteDance приобрести чипы Nvidia H200, но производитель чипов не согласился с предложенными условиями их использования, как сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Техника
ByteDance
ТикТок
Малайзия
Китай