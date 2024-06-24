Масштабна пожежа у російському НДІ, де виробляють радіокомпоненти: кількість жертв зросла до 8
Київ • УНН
Вісім людей загинули і двоє пожежників отруїлися чадним газом в результаті масштабної пожежі на території російського науково-дослідного інституту "Платан" під москвою, де виробляються радіодеталі.
У результаті пожежі на російському НДІ "Платан" кількість жертв зросла до восьми, передає УНН із посиланням Telegarm-канал 112.
"Число загиблих під час пожежі в НДІ "Платан" у підмосков'ї, попередньо, зросло до 8 осіб", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Крім того, за даними 112, двоє пожежників отруїлися чадним газом у палаючій будівлі у підмосковному Фрязіні. За інформацією Telegram-каналу, одного з них госпіталізували. Усередині обрушилися конструкції. Горять п'ятий, шостий, сьомий та восьмий поверхи – є ризик обвалення покрівлі.
На місце вилетів другий рятувальний гелікоптер Ка-32 московського авіаційного центру.
Пожежа у російському НДІ, де виробляють радіокомпоненти, стає все масштабнішою: відомо про двох загиблих і чотирьох поранених24.06.24, 16:59 • 18867 переглядiв
Крім того, стало відомо, що причина вибуху в будівлі в підмосковному Фрязіні — газовий балон. Там палахкотять уже 4,5 тисячі квадратних метрів.
"Постраждали троє людей, усі отруїлися чадним газом. Одного госпіталізували до лікарні... Лікарі оцінюють його стан як тяжкий. Двоє – пожежники – відмовилися від медичної допомоги. Усі верхні поверхи заволокло чорним димом", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Підмосковний ск завів кримінальну справу за статтею "Заподіяння смерті через необережність". За даними слідства, у пожежі загинули двоє людей.
Нагадаємо
Під москвою сталась пожежа на території НДІ "Платан", який займається виробництвом електронних деталей та радіокомпонентів. Горить одна з будівель, люди вибивають вікна, щоб не задихнутися.